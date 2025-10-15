Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 15 октября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах Московской области утром 15 октября. Это на 1,6% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, в этот день движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными из-за дождя, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.