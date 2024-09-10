Пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов утром 10 сентября

Около одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 10 сентября. Это соответствует средним значениям прошлого месяца. Пробки оценили в шесть баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Калужском, Косинском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

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