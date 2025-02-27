Пробки в Подмосковье оценили в 5 балов утром 27 февраля
Утром в четверг, 27 февраля, на дорогах Подмосковья насчитали 965 тысяч автомобилей, что на 1% превышает средние значения января. Пробки оценили в 5 баллов.
Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Также затруднения зафиксировали на Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов и на трассе М-9 «Балтия».
Минтранс Московской области призвал водителей соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не превышать скорость.