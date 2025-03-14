Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 14 марта

Загруженность дорог в Московской области составила пять баллов вечером 14 марта. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.



Из-за возможных осадков и гололедицы в Минтрансе призывают водителей быть внимательными, не совершать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.