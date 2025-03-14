Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 14 марта
Загруженность дорог в Московской области составила пять баллов вечером 14 марта. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.
Из-за возможных осадков и гололедицы в Минтрансе призывают водителей быть внимательными, не совершать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость перед переходами и местами притяжения.
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