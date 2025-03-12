Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов вечером 12 марта

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог в Московской области составила пять баллов вечером 12 марта. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Волковском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

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