Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 9 июня

Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 июня оценили в пять баллов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Движение затруднено на нескольких шоссе и трассах.

Как рассказали в ведомстве, пробки образовались на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призвали быть осторожными, не отвлекаться на телефон во время движения, держать безопасную дистанцию и соблюдатьс коростной режим.

Узнать больше о дорогах и транспорте в Подмосковье можно в канале министерства в «Макс».