Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 9 декабря

Свыше 878 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 9 декабря. Это на 2% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быт внимательными из-за возможных осадков и гололедицы, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.