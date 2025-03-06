Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 6 марта

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 6 марта. Это на 1,5% больше средних показателей прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.