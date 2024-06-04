Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 4 июня

Фото: Медиасток.рф

Пробки на подмосковных дорогах оценили в пять баллов утром 4 июня. Заторы образовались на нескольких шоссе и трассах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водиелей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно не доспустить роста жалоб на транспорт. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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