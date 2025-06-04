Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 4 июня
Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 4 июня. Это на 2% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.
Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.