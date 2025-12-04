Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 4 декабря

Фото: Развязка между Каширским и Володарским шоссе / Медиасток.рф

Порядка одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 4 декабря. Это на 3,6% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали были внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.