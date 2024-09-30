Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 30 сентября

Свыше 1,1 тысячи машин насчитали на подмосковных дорогах утром 30 сентября. Это на 1,5% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными и внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.

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