Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 января

Более 803 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 января. Это на 23,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.