Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 29 июля

Фото: Медиасток.рф

Свыше миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 29 июля. Это на 1,1% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ярославском, Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть особо внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

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