Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 28 мая

Пробки на дорогах в Подмосковье оценили в пять баллов утром 28 мая. Заторы образовались на нескольких трассах и шоссе региона.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали держать дистанцию, быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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