Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 24 декабря

Более 800 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 24 декабря. Это на 25% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на шоссе Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В министерстве призвали водителей был предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.