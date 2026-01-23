Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 23 января

Заторы образовались на некоторых трассах и шоссе Подмосковья утром 23 января. Пробки оценили в пять баллов, рассказали в областном министерстве транспорта.

Пробки в это утро образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и держать безопасную дистанцию.