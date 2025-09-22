Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 22 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 сентября. Это на 8% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.