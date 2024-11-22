Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 22 ноября

Свыше 993 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 22 ноября. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию.