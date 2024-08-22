Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 22 августа

Около 978 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 22 августа. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Калужском, Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Киевском, Пятницком, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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