Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 21 октября

Свыше одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 21 октября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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