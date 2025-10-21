Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 21 октября

Фото: Старт рабочего движения по транспортной развязке на пересечении автодорог М-10 «Россия» и «М-10 «Россия» - «Ложки-Поварово-Пятница» / Медиасток.рф

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 21 октября. Это на 4% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.