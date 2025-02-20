Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 20 февраля

Свыше 754 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 20 февраля. Это на 2% меньше средних показателей прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.