Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 2 сентября. Это на 6% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными из-за возможного дождя. Следует соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров.