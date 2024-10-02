Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 2 октября

Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 2 октября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию, отказаться от резких маневров и быть внимательными.

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