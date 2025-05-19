Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 19 мая

Фото: Губернатор проверил ход работ на участке трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском г.о. / Медиасток.рф

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 19 мая. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными из-за возможного дождя, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.