Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 19 января

Загруженность дорог в Подмосковье оценили в пять баллов утром 19 января. Пробки и заторы образовались на нескольких шоссе и трассах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть предельно внимательными из-за возможной гололедицы. Не стоит отвлекаться на телефон во время движения. Важно держать безопасную дистанцию и не превышать скорость.