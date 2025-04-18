Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 18 апреля

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 18 апреля. Это на 0,7% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также не трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.