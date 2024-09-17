Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 17 сентября

Около одного миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 17 сентября. Это соответствует средним значениям прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Косинском, Варшавском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Рублево-Успенском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.

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