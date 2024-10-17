Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 17 октября

Один миллион машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 17 октября. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

По данным подмосковного Минтранса, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о возможном тумане и призвали быть бдительными, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

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