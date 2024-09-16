Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 16 сентября

Свыше одного миллионов машин насчитали на подмосковных дорогах утром 16 сентября. Это на 1,5% выше среднего показателя прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ярославском, Носовихинском, Каширском, Рублево-Успенском, Косинском, Пятницком, Минском, Боровском, Рязанском, Ленинградском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

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