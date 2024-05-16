Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 16 мая | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 11:16 Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 16 мая Медиасток.рф

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Свыше миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 16 мая. Это на 2% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность сети оценили в пять баллов.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на трассах М-1"Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режм и не отвлекаться на телефон во время движения.

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