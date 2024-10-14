Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 14 октября

Свыше 1,1 миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 14 октября. Это на 1,3% выше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательным на дорогах, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также не парковать машины вблизи шатких конструкций и деревьев.

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