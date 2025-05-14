Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 14 мая

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 14 мая. Это нп 1,2% меньше средних значений прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в пять баллов.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.