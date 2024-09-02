Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 2 сентября

Фото: Медиасток.рф

Один миллион машин насчитали на подмосковных дорогах утром 2 сентября. Это на 1% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Калужском, Боровском, Дмитровском, Рязанском, Минском, Пятницком, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров.

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Danita Delimont Stock Photograph / film

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