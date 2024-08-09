Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 9 августа

Свыше 972 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 9 августа. Это на 1,8% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оцнеили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе А-105.

Водителей призвали быть внимательными и предупредили о возможном дожде и ветре. В таких условиях не следует парковать машины у шатких конструкций и под деревьями.

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