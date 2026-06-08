Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 8 июня

Повседневная жизнь города в Москве осенью/Медиасток.рф

Фото: Повседневная жизнь города в Москве осенью/Медиасток.рф

Более 1,2 миллиона машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 8 июня. Пробки образовались на некоторых шоссе и трассах. Загруженность дорог оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, количество машин на дорогах сегодня на 16,7% превышает средние показатели прошлого месяца.

Основные затруднения зафиксировали на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не отвлекаться на телефон во время движения, всегда соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.