Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 7 июля

Утром 7 июля на дорогах Подмосковья насчитали более миллиона машин. Это на 1,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и осторожными, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию.