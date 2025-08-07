Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 7 августа

Свыше одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 7 августа. Это на 0,8% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Водителей предупредили о возможном дожде. Их призвали быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.