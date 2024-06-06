Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 июня

Более 933 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 6 июня. Это на 3% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать необходимую дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности не допустить роста количества жалоб на транспорт. Он отметил, что в зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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