Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 февраля

Свыше 858 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 6 февраля. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта для контроля состояния дорог. Он добавил, что в округах также необходимо отработать четкий алгоритм устранения неполадок на линиях освещения.