Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 6 декабря
Свыше 858 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 6 декабря. Это на 2,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.
Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость и держать дистанцию.