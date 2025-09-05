Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 5 сентября

Более одного миллиона машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 5 сентября Это на 4,5% больше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В министерстве призвали водителей быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.