Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 5 декабря

Более 987 тысяч машин насчитали в Подмосковье утром 5 декабря. Это на 6,3% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров.