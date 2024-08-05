Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 5 августа

Свыше миллиона машин насчитали на подмосковных дорогах утром 5 августа. Это на 1,3% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

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