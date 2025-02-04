Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 4 февраля
Около 878 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 4 февраля. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.
Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».
Водителей призвали быть внимательными, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.