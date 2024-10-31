Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 31 октября

Один миллион машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 31 октября. Это на 1,5% меньше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон».

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.