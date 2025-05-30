Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 30 мая

Свыше 983 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 30 мая. Это на 2,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в областном Минтрансе, движение затруднено на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов., а также на трассе М-9 «Балтия».

В ведомстве призвали соблюдать ПДД, не превышать скорость и избегать резких маневров.