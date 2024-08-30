Пробки в Подмоскове оценили в 4 балла утром 30 августа

Фото: Медиасток.рф

Пробки на подмосковных дорогах оценили в четыре балла утром 30 августа. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах региона.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Щелковском, Каширском, Дмитровском, Носовихинском, Ленинградском, Рязанском, Минском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров.

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