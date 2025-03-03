Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 3 марта

Утром в понедельник, 3 марта, на дорогах Подмосковья насчитали около 958 тысяч автомобилей. В Минтрансе региона сообщили, что пробки составили четыре балла.

Заторы возникли в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон», А-105 и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Затруднения движения зафиксировали на Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Местами на дорогах может быть гололедица, поэтому водителей призвали избегать резких маневров.